  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale açıklarında deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Çanakkale açıklarında deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale açıklarında deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.29'da, 4 büyüklüğünde deprem kaydetti. Depremin merkezi Çanakkale Ayvacık açıkları olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 8.33 kilometre olarak ölçüldü. 

Gündem
Son dakika! Kabataş'ta metro inşaatında çökme: Göçük altında kalanlar var
Son dakika! Kabataş'ta metro inşaatında çökme: Göçük altında kalanlar var
Islak Burunlar Derneği'nin kurucusu yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
Islak Burunlar Derneği'nin kurucusu yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Öztürk ve Baytaş Müdürü İlter tahliye oldu
Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Öztürk ve Baytaş Müdürü İlter tahliye oldu
2 çocuk ve anne hayatını kaybetmişti: Zehirlenme faciasında kritik gözaltı
2 çocuk ve anne hayatını kaybetmişti: Zehirlenme faciasında yeni gelişme
'40 milletvekilinin sahte diploması var' iddiası Meclis'e taşındı
'40 milletvekilinin sahte diploması var' iddiası Meclis'e taşındı
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı