Çanakkale açıklarında deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.29'da, 4 büyüklüğünde deprem kaydetti. Depremin merkezi Çanakkale Ayvacık açıkları olarak belirlendi.
Depremin derinliği ise 8.33 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km
Detay:https://t.co/oMOYkKZk08@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi