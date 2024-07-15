Çanakkale Bayramiç'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.