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Çanakkale Bayramiç'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Çanakkale Bayramiç'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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