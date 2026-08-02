Çanakkale Bayramiç'te orman yangınına yoğun müdahale
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahaleye devam ediyor.
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan 6 helikopter, 4 uçak ve karadan ise 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile müdahale ediyor.