Çanakkale Belediyesi'nden tasarruf kararı: Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

Çanakkale Belediyesi, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kaynaklarını korumak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Çanakkale Belediyesi Encümeni tarafından alınan kararlar arasında şu adım yer aldı:

• Kamu kurumları, Milli Eğitim’e bağlı okullar ve belediye hizmetindeki sokak çeşmelerine su tasarrufu sağlayan aparatlar (perlatör) takılması çalışmalarının başlatılması.

• Park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan alanlarda fiskiye / damlama gibi alternatif sulama yöntemleri ile su kullanımının minimuma indirilmesi,

• Park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının, sıcaklığın yüksek olmadığı sabah ve akşam saatlerinde mümkünse yağmurlama / damlama sistemleri kullanılarak yapılması,

• Şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması,

• Konut ve işyerlerinin, ön ve iç taraflarının hortumla yıkanmasının yasaklanması,

• Halı kilim yıkamalarının yasaklanarak su tasarrufuna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi.

Ayrıca, şehir şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönündeki kararların alınması ve kararların Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilmesi, kararlara uymayanlar hakkında ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmasına karar verildi.