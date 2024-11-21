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Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle iptal edilen Boğaz hattındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Haber Merkezi
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Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 12.30, Çanakkale-Eceabat hattındaki seferlerin saat 13.00 itibarıyla tarifeye uygun şekilde yapılmaya başlandığı duyuruldu.

Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

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