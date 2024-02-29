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Çanakkale Boğazı 22 saat sonra gemi geçişlerine açıldı

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi
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Çanakkale Boğazı 22 saat sonra gemi geçişlerine açıldı
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Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

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Geçiş başladı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği yaklaşık 22 saat sonra transit geçişlere açıldı.

Boğaz girişinde bekletilen gemiler sırayla geçişe başladı.