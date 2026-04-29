  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Takip Et

Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, seyir hızı düşük gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Takip Et

Rusya’dan İzmit’e doğru seyreden Barbados bayraklı 274 metrelik “Zephyr Prosper” adlı tanker, Çanakkale Boğazı’nda Eceabat açıklarına geldiğinde, bölgedeki güçlü akıntının da etkisiyle hızında belirgin bir yavaşlama yaşadı.

Gemi kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler telsiz yardımıyla durum hakkında bilgilendirilirken boğaz, gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.

