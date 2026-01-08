Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle kapatıldı, feribot seferleri durdu, dev dalgalar oluştu (Video)
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle gemi trafiği gece saat 03.00 itibariyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Çanakkale boğazındaki feribot seferleri fırtına nedeniyle geçici süre durduruldu. Lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda sahili adeta dövdü.
Meteoroloji'nin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Çanakkale Boğazı'nda lodos fırtınasının etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak gece saat 03.00 sıralarında kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Çanakkale boğaz ve adalar hattında feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatları olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süre durduruldu. Kuzey Ege Denizi'nde Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri ise iptal edildi.
Dev dalgalar sahili dövdü
Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dalgalar eşliğinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.