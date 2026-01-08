Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle kapatıldı, feribot seferleri durdu, dev dalgalar oluştu (Video)

Meteoroloji'nin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Çanakkale Boğazı'nda lodos fırtınasının etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak gece saat 03.00 sıralarında kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Çanakkale boğaz ve adalar hattında feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatları olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süre durduruldu. Kuzey Ege Denizi'nde Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri ise iptal edildi.



Dev dalgalar sahili dövdü

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dalgalar eşliğinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.