Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’den Rusya’ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturmuştur. Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-19 ve KURTARMA-16 Römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır. Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerini yer verildi.