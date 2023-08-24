Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı
Yangın tedbirleri nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 11.00'de tek yönlü açılacak.
AA
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Gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacağı açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.