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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı

Yangın tedbirleri nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 11.00'de tek yönlü açılacak.

Haber Merkezi
AA
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Gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacağı açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.

 

 

 