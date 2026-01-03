Çanakkale Boğazı kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.