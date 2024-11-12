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Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle tek yönlü gemi ulaşımı trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
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Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
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İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

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