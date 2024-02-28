Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nın yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.
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Öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.