Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nda suyun rengini değiştirdi.
İHA
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Çanakkale Boğazı’nda denizin bir bölümü, fırtına sonrası farklı bölgelerden boğaza akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Boğazın renginin değiştiği dron ile görüntülendi.
Çanakkale’de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. Çamurlu su, lodosun etkisiyle boğaza yayıldı.
Boğaz’ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı.