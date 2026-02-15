  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale Boğazı'nda feribot saatlerinde değişiklik yapıldı
Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda feribot saatlerinde değişiklik yapıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale Boğazı'nda feribot saatlerinde değişiklik yapıldı
Takip Et

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, feribot seferlerinin Çanakkale-Kilitbahir hattında Kilitbahir'den tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edeceği duyuruldu.

Seferlerin, Çanakkale-Eceabat hattında Çanakkale'den tek saatlerde, Eceabat'tan çift saatlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin ise saatsiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Çin'den bazı ülkelere tek taraflı vize muafiyetiÇin'den bazı ülkelere tek taraflı vize muafiyetiDünya

 

IBAN mağdurlarına yeni düzenleme yolda: Yargı paketine girmesi bekleniyorIBAN mağdurlarına yeni düzenleme yolda: Yargı paketine girmesi bekleniyorEkonomi

 