Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale'de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi ciddi oranda düştü. Sisin etkili olması, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tedbir amacıyla Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Boğaza kuzey ve güneyden girecek olan gemilerin kaptanları, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından telsizle uyarıldı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından denizdeki taşıt trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.