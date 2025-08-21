Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası yapan 80 metre uzunluğundaki “MY ZEYNEP” adlı kargo gemisi, römorkörler tarafından yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.
Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halinde olan 80 metre boyundaki "MY ZEYNEP" adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara önlerinde makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-19 römorkörü refakatinde, Türkeli römorkörünce yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.