Çanakkale Boğazı'nda Malta bayraklı gemi arızalandı
Singapur’dan Gemlik’e giden Malta bayraklı “ELİNA B” adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Römorkörlerin müdahalesiyle gemi güvenli bölgeye demirletildi.
Singapur’dan Gemlik Limanı’na seyir halindeki Malta bayraklı, 196 metre uzunluğundaki “ELİNA B” adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarında makine arızası yaptı.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı Kurtarma-18 ve Kurtarma-20 römorkörleri, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda bölgeye yönlendirildi.
Kurtarma-20 römorkörünün halat verdiği gemi, kılavuz kaptan eşliğinde Karanlık Liman mevkisine demirletildi.
Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiği kısa süreliğine askıya alınırken, bölgedeki seyir güvenliği yeniden sağlandı.