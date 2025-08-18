  1. Ekonomim
  Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale/Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

