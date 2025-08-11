  1. Ekonomim
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar ile arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç, 11 Ağustos saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlık Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de devam eden orman yangını sebebiyle Çanakkale Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

