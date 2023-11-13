Çanakkale, İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu: Kepez Çayı taştı, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısının ardından Çanakkale, İzmir ve Muğla’da sağanak etkili oldu.

Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi.

Bazı tekneler battı

Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı.

İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı.

Kepez Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken taşkın bölgesindeki büyük ağaç ve dal parçaları barınaktaki teknelere zarar vermemesi için kepçelerle toplanmaya çalışılıyor.

İzmir'de sağanak hayatı felç etti

İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Çeşme’de sokaklar göle döndü

Çeşme ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir evi su bastı. Trafikte bulunan sürücüler ile esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Muğla'da 15 kişi tahliye edildi

Muğla’nın tatil cenneti ilçelerinden Ortaca’ya bağlı Gökbel Mahallesi’nin Kargıcak Koyu’nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı felç etti. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği ise vatandaşlara yeni uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması beklendiği belirtilerek sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.