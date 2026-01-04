Çanakkale Valiliği'nden tanker kazası açıklaması: Sağlık durumları iyi

Aliağa’dan Yalova’ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki ’QENDIL’ isimli boş ham petrol tankeri Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’KURTARMA-10’, ’KURTARMA-16’ römorkörü sevk edildi. Gemide 26 personelin bulunduğu öğrenildi.

19 Aralık’ta Akdeniz’de vuruldu

Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı ’QENDIL’ isimli boş ham petrol tankerinin Akdeniz’de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Valilik: Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Ocak 2026 tarihinde, Aliağa’dan Yalova’ya gitmek üzere seyir halinde olan ve ilimiz Bozcaada ilçesi Demir Sahası’nda bekleyen Umman bayraklı QENDIL adlı boş ham petrol tankeri, olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturmuştur. Yapılan kontrollerde geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediği belirlenmiştir. Tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla Kurtarma-10 ve Kurtarma-16 römorkörleri bölgeye sevk edilmiştir. Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir" denildi.