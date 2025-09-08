  1. Ekonomim
Çanakkale Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla kentte havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını süreli olarak yasakladı.

Çanakkale Valiliği’nden yangın tedbiri: Havai fişek yasağı getirildi
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kentte ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı vb. maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu kararlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."

