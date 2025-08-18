Çanakkale ve Adana'daki yangınlarda son durum ne? Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, açıklamasında "Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir. Ayrıca; Adana İmamoğlu’ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.