Çanakkale ve Muğla'da orman yangını
Çanakkale'nin Eceabat ve Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bir yangın da Muğla'nın Milas ilçesinde
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.