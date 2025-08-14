  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale yandı: İşte geriye kalan acı tablo! (Video)
Takip Et

Çanakkale yandı: İşte geriye kalan acı tablo! (Video)

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sürdü. Yangında kül olan ormanlar havadan dron ile görüntülendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale yandı: İşte geriye kalan acı tablo! (Video)
Takip Et

Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 13 Ağustos 14.25 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Ne olmuştu?

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmişti. Güzelyalı Mahallesi’nde onlarca ev ve araba yandı. Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı. Tedbir amaçlı 4 bölgenin tahliye edildiğini açıklanmıştı.

Gündem
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi
Mersin’de orman yangını: Ekipler alevlerin içinden geçerek zor anlar yaşadı (Video)
Mersin’de orman yangını: Ekipler alevlerin içinden geçerek zor anlar yaşadı (Video)
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması | 13 kişi adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması | 13 kişi adliyeye sevk edildi
TCMB; Saracoğlu, Serdengeçti, Ersel ve Kumcu yeni kuşaklara anlatacak
TCMB; Saracoğlu, Serdengeçti, Ersel ve Kumcu yeni kuşaklara anlatacak
İzmir Buca'daki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama
İzmir Buca'daki orman yangınıyla ilgili 1 tutuklama