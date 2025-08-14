Çanakkale yandı: İşte geriye kalan acı tablo! (Video)

Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 13 Ağustos 14.25 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Ne olmuştu?

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmişti. Güzelyalı Mahallesi’nde onlarca ev ve araba yandı. Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı. Tedbir amaçlı 4 bölgenin tahliye edildiğini açıklanmıştı.