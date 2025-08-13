  1. Ekonomim
Çanakkale'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi hayatını kaybetti
Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çanakkale'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

