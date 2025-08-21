  1. Ekonomim
Çanakkale'de 4 büyük yangın: 5 bin 236 hektar orman küle döndü

Çanakkale'nin Merkeze ilçesine bağlı Sarıcaeli köyü, Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınlarında toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan etkilendi.

Çanakkale'de 4 büyük yangın: 5 bin 236 hektar orman küle döndü
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos tarihinde orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangınına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından 9 Ağustos saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Bayramiç'e bağlı Saçaklı köyünde birçok ev zarar gördü. Kepez beldesinde 11 Ağustos tarihinde çıkan orman yangın ise yapılan müdahalelerin ardından 12 Ağustos saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Çanakkale'de 4 büyük yangın: 5 bin 236 hektar orman küle döndü - Resim : 1

Birçok yerleşim yeri zarar gördü

Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde de birçok yerleşim yeri zarar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Tedbir amaçlı 7 köyün boşaltıldığı yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangın 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

8 günde çıkan 4 büyük orman yangını

Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük orman yangınında, toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç ilçesi yangınında 965 hektar, Kepez beldesinde çıkan yangında 543 hektar ve Gelibolu ilçesinde çıkan yangında ise 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, yangın bölgelerinde temizlik işlemlerinin başlatılacağı ve yapılacak altyapı çalışmalarının ardından yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacağı açıklandı. Bölgenin kesinlikle imara açılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

