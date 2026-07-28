Çanakkale'de 4 gün boyunca orman yangını alarmı

Çanakkale'de 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem beklendiğinden, orman yangınları açısından yüksek risk oluşması bekleniyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bu dönemde yangına sebebiyet verecek her türlü faaliyetten uzak durmalarını, herhangi bir yangın gördükleri zaman da 112 acil müdahale hattını aramalarını isteriz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci'den kritik uyarı

Orman yangınlarında riskli dönem için konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "29 Temmuz tarihinden itibaren 4 gün süreyle meteorolojik veriler ve Orman Genel Müdürlüğü'nün risk değerlendirmeleri sonucunda 4 günlük bir yangın riski olan döneme giriyoruz. Bu dönemde gerekli tedbirleri alma noktasında hem Orman Genel Müdürlüğü olarak, Orman Bölge Müdürlüklerine talimatlar verildi. Bölge Müdürlükleri olarak biz de gerekli tedbirlerimizi aldık. Çanakkale Valimizin başkanlığında da il genelinde gerekli uyarılar tedbirler alındı. Buna göre balya makinası ve tarımsal faaliyetlerde riskli saatlerde kısıtlanmalara gidildi. İnşallah kazasız belasız bu dönemi de atlatırız diye düşünüyoruz. Tabii bu 4 günlük süre biraz kritik bir süre. Bu dönemde yangına sebebiyet verecek her türlü faaliyetten uzak durmalarını, herhangi bir yangın gördükleri zaman da 112 acil müdahale hattını aramalarını isteriz" şeklinde konuştu.

4 gün boyunca ek tedbir uygulanacak

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamalarda, "Bu nedenle vatandaşlarımızın azami özen göstermesi önem arz etmektedir. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayınız. Anız yakmayınız. Anız yakmanın yasal olarak yasak olduğunu unutmayınız. Biçerdöver ve diğer tarım makinelerinde yangın söndürme ekipmanı ile su tankeri bulundurunuz. Sigara izmariti, cam şişe ve diğer atıkları tabiata bırakmayınız. Unutmayalım: Alacağımız küçük bir tedbir, büyük felaketleri önleyebilir.

Duman, ateş veya şüpheli bir durumla karşılaşmanız hâlinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız. Meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem değerlerinin etkili olması beklenmektedir. Söz konusu meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riski nedeniyle anız ve tarım alanlarında meydana gelebilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verilmiştir.

Yangın riskine karşı açık alanda kaynak ve taşlama çalışmalarına yasak

Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak vb. yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur. Alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.