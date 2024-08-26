Çanakkale’de 86 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

MURAT KÜÇÜK/ÇANAKKALE

Anadolu’da bugüne kadar keşfedilen en eski Paleolitik buluntu alanlarından Çanakkale’nin Çan ilçesindeki tarihi İnkaya Mağarası, 86 bin yıl öncesine dair yaşam kalıntılarını ortaya çıkarıyor. Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında, 2016 yılında yapılan “Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması” çalışmasında tespit edilen alandaki kazılar pandemi nedeniyle kesintiye uğrasa da 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde sürdürülüyor. Bölgenin en önemli şirketlerinden Truva Bakır’ın sponsor olduğu kazılardan elde edilen verilerin insanlık tarihi açısından önemli olduğunu söyleyen İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, şu bilgileri verdi: “İnkaya; Orta Paleolitik Çağ’da kuzey yarımkürede hüküm süren insanların, Orta Doğu’daki Tabun, Amud, Kebara, Shanidar ile Avrupa’daki Krapina, Vindija, Saccopastore, Le Moustier ve Rodafnidia gibi buluntu yerleri arasındaki olası göçleri ve genetik/kültürel bağlantıları ortaya çıkarması açısından kilit bir konum özelliği taşıyor.”

20 binden fazla yontma taş alet bulundu

Yapılan kazılarda 20 binden fazla çakmaktaşı ve bazalt yontma taş aleti bulduklarını dile getiren Prof. Dr. Özer, İnkaya Mağarası dolgularında şimdilik 7 farklı alanda kazı yapıldığı bilgisini paylaştı. Türkiye’de devam eden mağara kazılarındaki buluntular ile İnkaya’daki kalıntıların benzerlik göstermemesinin çalışmayı daha da farklılaştırdığını aktaran Özer, “Genel beklenti, İnkaya kazılarıyla hem Batı Anadolu’daki fosil insan varlığının ortaya konulması hem de Anadolu ile Balkanlar arasındaki Paleolitik Çağ insanlarının karşılıklı göçlerini aydınlatması” dedi. Prof. Dr. Özer, kazı çalışmalarına sponsor olan Truva Bakır’a da teşekkür etti.

90 milyon ton cevher Türkiye ekonomisine kazandırılacak

Kazılara sponsor olarak tarihsel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında görev almaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş, Cengiz Holding’in ‘Yerin altındaki bütün cevherleri çıkarıyoruz’ fikri ile projeye destek olduklarına dikkat çekti. Bakırın modern dünya için vazgeçilmez bir maden olduğuna dikkat çeken Ünsal Arkadaş, Halilağa Bakır Madeni Tesislerinde Çanakkale’nin bakır zenginliğini uluslararası standartlarda ekonomiye kazandıracaklarını belirtti. “Türkiye’nin yıllık bakır ihtiyacının 500 bin ton civarında olduğunu hatırlatan Arkadaş, “Bunun yüzde 20’sini kardeş şirketimiz olan Eti Bakır karşılıyor. Şu an yatırım aşamasında olan Halilağa Bakır Madeni ile 15 yıllık işletme dönemimiz boyunca toplam 90 milyon ton cevheri ekonomiye kazandıracak ve ithal edilmekte olan 2,5 milyar dolarlık katot bakırın Türkiye’de üretilmesini sağlayacağız” dedi. İnşaat döneminde 2 bin kişiye istihdam sağlayan tesiste işletme sürecinde ise 1.200 kişi çalışacak.