  3. Çanakkale'de alevlerin arasında kalan ekibin görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'de alevlerin arasında kalan ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ekibin görüntüleri ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

 Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

