Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ. sefer iptallerine ilişkin açılama yaptı.

İptal edilen seferler şu şekilde;

Yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 13.00 ve 17.00 haricindeki seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 16.00'da, Geyikli'den saat 17.00'de sefer yapılacağı, planlanan diğer seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği kaydedildi.