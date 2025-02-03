Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli: Yarınki bazı seferler iptal
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Çanakkale'de boğaz ile adalar arasında hizmet veren GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
İptal dilen seferler
Açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan saat 07:00-13:00-17:00 seferleri ile Kabatepe'den saat 09:00-15:00-19:00 seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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