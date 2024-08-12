Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'de bir eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Vali Ömer Toraman, "İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
Uçak acil iniş yaptı
Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirtildi. Toraman; "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.