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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'de bir eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Vali Ömer Toraman, "İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Uçak acil iniş yaptı

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirtildi. Toraman; "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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