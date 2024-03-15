  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale'de göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 2 ölü
Takip Et

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 2 ölü

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 2 bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Konuyla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi Aktaş, "4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 2 ölü
Takip Et

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

 