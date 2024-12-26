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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

İptal edilen seferler

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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