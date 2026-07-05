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Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Bebeğin 2-3 gün önce doğduğu belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA
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Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, hastanenin temizlik personeli, acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu.

Personelin haber vermesi üzerine, polis ve hastane yetkilileri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede 2-3 gün önce doğduğu belirlenen bebeğin cenazesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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