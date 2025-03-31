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Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç Karayolu üzerinde meydana geldi.

Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazanın şiddetiyle her iki otomobilin ön tarafı tamamen parçalandı. Çarpışma sırasında otomobillerin parçaları yola savruldu.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan 17 FC 707 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybek, olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Tek taraflı ulaşım sağlanan Ezine-Bayramiç Karayolu çift yönlü tekrar ulaşıma açıldı.

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