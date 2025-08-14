  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Takip Et

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Takip Et

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında dün gece saatlerinde 22 ACR 179 plakalı otomobilin karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri bulundukları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan çalışmada kazada ölenlerin, Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere olduğu belirlendi.

Öte yandan Oktay Çelik'in, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu öğrenildi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası Yenice ve Çan devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Gündem
Özgür Özel'in açıklamasının ardından Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin ismini verdi: Murat Kapki’ye gitti, "Bu ifadeyi imzala, iki milyon dolar ver, tıpış tıpış çık" dedi
Özgür Özel: Mücahit Birinci, Murat Kapki'ye "iftira ifadesi ver" dedi
Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Yangına müdahaleye gidiyorlardı: Osmaniye'deki kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Tekirdağ’da 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Tekirdağ’da 4 ilçede denize girmek yasaklandı