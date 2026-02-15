  1. Ekonomim
Çanakkale’de lodos fırtınası etkili oluyor. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde lodos fırtınası denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz karayla birleşti. Beldede sahil kesimi sular altında kaldı.

Mıhlı ve Sahil mahallelerinde birçok evi su bastı. Sahil şeridinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Ayrıca bir tekne denizden dalgalarla karaya kadar çıktı.Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Sahil mahallelerini deniz suyu bastı - Resim : 1

Sahil kenarındaki karavanlar su altında kaldı

Ezine ilçesi Geyikli beldesi Odunluk İskelesi'nde ise kuvvetli fırtına nedeniyle deniz kara ile birleşti. Bölgede park halindeki karavanlarda sular altında kaldı.Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Sahil mahallelerini deniz suyu bastı - Resim : 2