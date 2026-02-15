Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Sahil mahallelerini deniz suyu bastı
Çanakkale’de lodos fırtınası etkili oluyor. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde lodos fırtınası denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz karayla birleşti. Beldede sahil kesimi sular altında kaldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mıhlı ve Sahil mahallelerinde birçok evi su bastı. Sahil şeridinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Ayrıca bir tekne denizden dalgalarla karaya kadar çıktı.
Sahil kenarındaki karavanlar su altında kaldı
Ezine ilçesi Geyikli beldesi Odunluk İskelesi'nde ise kuvvetli fırtına nedeniyle deniz kara ile birleşti. Bölgede park halindeki karavanlarda sular altında kaldı.