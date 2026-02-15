Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Sahil mahallelerini deniz suyu bastı

Mıhlı ve Sahil mahallelerinde birçok evi su bastı. Sahil şeridinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Ayrıca bir tekne denizden dalgalarla karaya kadar çıktı.

Sahil kenarındaki karavanlar su altında kaldı

Ezine ilçesi Geyikli beldesi Odunluk İskelesi'nde ise kuvvetli fırtına nedeniyle deniz kara ile birleşti. Bölgede park halindeki karavanlarda sular altında kaldı.