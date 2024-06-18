Çanakkale'de orman yangını: Boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına arazözler ile karadan, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

Öte yandan, Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.