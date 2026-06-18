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Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.

Çalışmaların anlık olarak insansız hava aracı (İHA) gözetiminde sürdürüldüğü bildirildi.

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