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Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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Çanakkale'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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