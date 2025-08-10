Çanakkale’de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Çanakkale’den yeniden alevler yükseliyor. Geçtiğimiz gün başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangınının ardından, Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalede ediyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.