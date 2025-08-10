  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale’de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Takip Et

Çanakkale’de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor

Çanakkale’den yeniden alevler yükseliyor. Geçtiğimiz gün başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangınının ardından, Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale’de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalede ediyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyorBakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyorGündem

 

Azerbaycan ve Ermenistan neden barış anlaşması imzalamadı? Türkiye'yi nasıl etkileyecek?Azerbaycan ve Ermenistan neden barış anlaşması imzalamadı? Türkiye'yi nasıl etkileyecek?Dünya

 

Gündem
Rize'nin beş ilçesinde heyelan: 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'nin beş ilçesinde heyelan: 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Uzmanı uyardı: Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
"Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Çorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda büyük yangın
Çorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda büyük yangın
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili kritik gelişme: Gözaltına alınan kaptan tutuklandı
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili kritik gelişme: Kaptan tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyor
Bakan Tunç duyurdu: Boşanma davalarında 'arabuluculuk' dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı