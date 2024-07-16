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Çanakkale'de orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan dün çıkan ve 21'inci saatinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor
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Çanakkale Bayramiç ilçesinde dün Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarında, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Yangın dün saat 22.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte yangına 1 gece görüşlü helikopter müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına çok sayıda hava aracıyla birlikte müdahale başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karada müdahale ediyor.

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