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Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
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Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.

6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamında görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.

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