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Çanakkale'de otobüs yoldan çıktı: 37 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Yunanistan'daki İskece Karnavalı'ndan dönen tur otobüsü şoförünün ilk belirlemelere göre uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de otobüs yoldan çıktı: 37 yaralı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalı'ndan İzmir'e giden tur otobüsü yoldan çıktı. Kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Otobüste 44 yolcu bulunduğu belirtildi.

Kaza sırasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Y.B.'nin uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.

Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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