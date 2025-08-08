  1. Ekonomim
Çanakkale'de tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Cennet Koyu bölgesinde denize açılan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel tekne su alması sonucu battı. Teknede bulunan 60 yaşındaki A.S. sahile ulaşırken K.O'nun cansız bedeni 2 buçuk metre derinlikte bulundu.

Çanakkale'de tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu.

Cennet Koyu bölgesinde denize açılan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik "KB-10", "KB-62" ve "DEGAK-5" ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, teknede bulunan 60 yaşındaki A.S'nin sahile ulaştığını, 55 yaşındaki K.O'nun ise kayıp olduğunu belirledi.

"DEGAK-5" ekiplerince yapılan arama kurtarma dalışında, kayıp kişinin cesedi, teknenin battığı yerde 2,5 metre derinlikte bulundu.

K.O'nun cesedi, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

