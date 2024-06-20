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Çanakkale'de yangın: Alevlerin tehdit ettiği köy boşaltıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik ve daha sonra ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği Ezine’ye bağlı Kiremitoba köyü boşaltıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Çanakkale'de yangın: Alevlerin tehdit ettiği köy boşaltıldı
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Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine’ye bağlı Kiremitoba köyü boşaltıldı.

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