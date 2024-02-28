Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür bölgeyi uyardı: Stres birikiminin belirtileri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İstanbul ve Tekirdağ'dan da hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, diri fay haritasında yüzeyde fay olmadığına dikkat çeken Görür, "Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" uyarısında bulundu. Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluştıracak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır. Sevgiyle"